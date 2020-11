Cel geëist tegen Vegan Streaker voor brandstichting slachterij

Het Openbaar Ministerie heeft dertig maanden cel geëist, waarvan acht maanden voorwaardelijk, tegen dierenrechtenactivist Peter Janssen (35), wegens brandstichting bij een eendenslachterij in Ermelo. Op 28 mei gingen daar drie trailers en een vrachtwagen in vlammen op, een weeghok raakte beschadigd. Een aantal woningen in de buurt moest worden ontruimd. Janssen staat bekend als de Vegan Streaker.

Hij meldde zich na de brand bij de politie en verklaarde dat de brandstichting was bedoeld als statement tegen het slachten van eenden, aldus het OM. Hij zegt pacifist te zijn en te staan voor gelijke rechten voor mens en dier. Volgens justitie heeft Janssen de brandstichting vanaf november 2019 voorbereid. Hij zou een auto hebben geregeld en een voorverkenning hebben uitgevoerd. Volgens het OM heeft de activist „door middel van geweld zijn levensovertuiging over het voetlicht proberen te brengen”.

Het OM bestempelt de brandstichting als eigenrichting. Janssen „creëert chaos”, aldus de officier van justitie, „laat het recht van de sterkste prevaleren, en zaait angst. Hij zet de bijl aan de wortel van de rechtsstaat.”

Bij de onderbouwing van de strafeis woog het OM mee dat Janssen een strafblad heeft, dat de schade groot is (circa 475.000 euro) en dat mensen „in het holst van de nacht uit hun woning zijn gehaald”.

De rechtbank doet op 16 november uitspraak.