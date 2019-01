Cel geëist tegen kalverhouder voor drugslab

Voor een groot drugslab dat twee jaar geleden op zijn erf werd aangetroffen, is dinsdag gevangenisstraf geëist tegen een 44-jarige kalverhouder uit Baarle-Nassau. Volgens de aanklager is de boer medeplichtig aan de productie van de drugs ook al zegt de verdachte dat hij er niks van wist en niet naar de politie durfde te stappen omdat hij werd bedreigd. Ze eiste een jaar celstraf, waarvan de helft voorwaardelijk.

Het drugslab werd in januari 2017 ontdekt in een schuur nadat de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Baarle-Nassau ontregeld raakte omdat drugsafval in het riool werd geloosd. Volgens de politie is er twee jaar lang speed geproduceerd.

De officier van justitie gelooft niet dat kalverhouder Wilco de F. helemaal niets wist van het drugslab. „Hij was niet tot in detail op de hoogte maar heeft het toegelaten”, zei ze dinsdag in de rechtbank in Breda.