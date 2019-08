Cel geëist tegen inbreker diverse wasstraten

Tegen een inbreker uit Gouda die in twee maanden zou hebben toeslagen in zes autowasserettes, is voor de Haagse rechtbank 40 maanden cel geëist. De 24-jarige man trok voor zijn inbraken door het hele land, zo sloeg hij toe bij wasstraten in Maastricht, Vlissingen en Geldrop.

Het Openbaar Ministerie (OM) vermoedt dat hij autowasserettes aantrekkelijke en makkelijke doelwitten vond. De Gouwenaar wil daar niets over kwijt en beroept zich op zijn zwijgrecht. De inbraken waren al in augustus en september 2016, maar de verdachte staat nu pas terecht. Hij staat volgens het OM op beelden van beveiligingscamera’s bij diverse wasstraten.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.