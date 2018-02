Cel geëist tegen helpster Jedidja

Voor de rechtbank in Rotterdam is woensdag tegen een medewerkster van het voormalig evangelisch zorgcentrum Hoeve Jedidja een celstraf geëist van een jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

De 62-jarige Belgische hulpverleenster Marie H. wordt ervan verdacht samen met de oprichter en directeur van Hoeve Jedidja in Ridderkerk, Aaldert van E., ontucht te hebben gepleegd met een vrouwelijke patiënt. Het slachtoffer deed in 2014 aangifte. Van E. werd voor onder meer deze zaak in september al veroordeeld.