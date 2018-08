Cel en therapie voor jonge aanrander

Een zeventienjarige jongen is door de rechtbank in Almelo veroordeeld voor het aanranden van dertien vrouwen. De jongen sloeg telkens toe vanaf de fiets. Hij sloeg de vrouwen op de billen, kneep in borsten of in het kruis en fietste vervolgens door. De incidenten deden zich alle in Deventer voor, tussen oktober 2017 en januari 2018.

De rechtbank legde de jongen 180 dagen jeugddetentie op, waarvan 167 dagen voorwaardelijk. Als bijzondere voorwaarde moet hij zich laten behandelen. Volgens de rechtbank is de jongen verminderd toerekeningsvatbaar. Hij moet in totaal zo’n 4000 euro aan schadevergoeding betalen.

Volgens de rechtbank ondervinden de betrokken vrouwen nog steeds de gevolgen van de aanrandingen. In sommige gevallen durven zij bepaalde routes niet meer te lopen of te fietsen, of ’s avonds laat alleen te fietsen. De rechtbank rekent de jongen deze gevolgen zwaar aan.