Cel en tbs voor ‘slavendrijver’ Nijmegen

Een 48-jarige man uit Nijmegen is woensdag veroordeeld tot 20 maanden cel en tbs met dwangverpleging omdat hij een zwakbegaafd stel jarenlang heeft misbruikt en geterroriseerd.

De man was op geraffineerde wijze het leven van de Nijmeegse man en vrouw binnengedrongen en dwong het stel onder meer zijn boodschappen te doen en zijn drank en wiet te betalen. Hij had de man ook een geladen pistool op het hoofd gezet en gedreigd dat hij zijn vrouw iets aan zou doen. Ook sloeg hij de vrouw en mishandelde hij de zoon van het stel.

De straf valt lager uit dan de eis van de officier van justitie. Die had vijf jaar cel en tbs geëist. De rechtbank in Arnhem achtte niet alles wat het OM ten laste had gelegd bewezen.

De man trok in 2010 voor het eerst bij het stel in tot de slachtoffers uiteindelijk hun eigen huis ontvluchtten. Daarna was er een tijd geen contact, maar bij hun nieuwe adres stond de man in 2015 toch weer op de stoep, om hen tot in 2018 te isoleren van vrienden en hulpverleners, te intimideren, bedreigen en uit te buiten. Ze moesten behalve boodschappen doen koken en de was doen.

De rechtbank vindt van 2010 tot 2015 de uitbuiting niet bewezen, want de man zegt de eerste periode contant huur te hebben betaald. Wel was er toen een tijd sprake van ‘dwang’.

De aanklager eiste tbs, hoewel deskundigen dat niet adviseerden omdat de man daar toch niet aan wil meewerken. Maar de rechtbank was het met de aanklager eens dat de maatschappij beveiligd moet worden tegen de Nijmegenaar. De man had voor deze veroordeling al 42 pagina’s strafblad, met steeds geweld erop.