Cel en tbs voor ontucht op kinderopvang

Kinderopvangmedewerker Bart C. (27) is door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot twintig maanden cel en tbs met voorwaarden voor ontucht met zeven meisjes. Dat gebeurde in de periode tussen januari 2016 en augustus 2017 op een kinderopvang in De Bilt, waar hij werkte als pedagogisch medewerker.

De straf is lager dan de dertig maanden cel en tbs met voorwaarden die het Openbaar Ministerie (OM) had geëist. Behalve de behandeling is bepaald dat hij niet in De Bilt mag komen en geen contact mag zoeken met de slachtoffers en hun gezinnen. Ook mag hij geen contact zoeken met minderjarigen

De rechtbank vindt bewezen dat de man ontucht pleegde met de zeven meisjes - tussen de vier en tien jaar oud. Hij had ze gebruikt om bepaalde seksuele fantasieën uit te voeren. De meisjes moesten hem betasten en in zijn geslachtsdeel trappen. C. heeft grotendeels bekend en verklaarde zijn daden vanuit een fetisj die hij had.

De rechtbank sprak hem vrij van het tonen van zijn geslachtsdeel aan een achtste slachtoffer, zoals ook de aanklager en zijn advocaat al hadden aangegeven.

Deskundigen vinden dat C. een masochistische stoornis heeft. Ze kunnen echter vaststellen noch uitsluiten dat hij een pedofiele stoornis heeft. De rechtbank acht de man verminderd toerekeningsvatbaar. Ze meent dat C. een afstandelijke houding heeft en ook de ernst van de feiten blijft onderschatten. Daarom vindt de rechtbank het belangrijk dat hij zo snel mogelijk begint met een behandeling.

Tijdens de zitting twee weken geleden had C. de slachtoffers en hun families zijn excuses aangeboden.