Cel en tbs voor gijzeling studenten in Arnhem

Een 58-jarige man uit Arnhem die vier studenten gijzelde, is veroordeeld tot een celstraf van twee jaar en tbs met dwangverpleging. De studenten liepen stage in een wijkcentrum in die stad toen de verdachte hen op 3 mei vorig jaar bedreigde met wat achteraf een nepbom en een neppistool bleek te zijn.

De verdachte zei dat het om een overval ging en wilde met zijn actie de politie of andere overheidsfunctionarissen dwingen om naar zijn dvd’s te kijken. Als de studenten rustig bleven, zou hen niets gebeuren. Uit angst deden ze wat de man zei. Uit slachtofferverklaringen bleek dat de gijzeling een grote impact had en nog steeds heeft op het viertal.

Volgens deskundigen heeft de man een geestelijke stoornis. De rechtbank in Arnhem acht de man dan ook gedeeltelijk ontoerekeningsvatbaar. Omdat er volgens de rechtbank grote kans bestaat dat de man opnieuw andere mensen in gevaar brengt, vindt ze de tbs-maatregel op zijn plaats.

De opgelegde straf is gelijk aan de eis van de aanklager. De man moet de studenten ook schadevergoedingen betalen, variërend van twee- tot drieduizend euro.