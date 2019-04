Cel en tbs voor drogeren en verkrachten jongens

Een 46-jarige man uit Lelystad is door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot een celstraf van drie jaar en tbs met dwangverpleging voor het drogeren, verkrachten en mishandelen van twee jongemannen.

Het Openbaar Ministerie had vijf jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. De aanklager verdacht de man ook van het bezit van kinderporno. Hiervan werd hij vrijgesproken.

Het ene slachtoffer werd door de man verkracht in augustus 2018. Dit gebeurde tijdens een visuitje op een camping bij Meppel. De man had eerst de drug GHB in een biertje gedaan. De jongen werd wakker, vluchtte en deed aangifte. Op de mobiele telefoon van de man trof de politie WhatsAppberichten aan over het willen vastbinden, verkrachten en wurgen van het slachtoffer.

Een andere jongeman werd tussen 2014 en 2017 in Lelystad een aantal keer gedrogeerd en misbruikt. Het slachtoffer was minderjarig toen dit begon.

Volgens deskundigen is de man zwakbegaafd en is de kans op herhaling groot.