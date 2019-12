Cel en tbs om van de weg drukken politieauto

Een 24-jarige man uit Nijmegen is veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging onder meer omdat hij tijdens een achtervolging een politieauto van de weg drukte. Dat gebeurde in januari op een weg in Druten waar tegemoetkomend verkeer is. Toen de politie inhaalde, stuurde de verdachte naar links en reed tegen de politiewagen aan die daardoor bijna een kilometer lang geen kant op kon. Daarna drukte hij de auto van de weg. De rechtbank in Arnhem bestempelde dat als poging doodslag.

De rechtbank veroordeelde de Nijmegenaar ook voor andere misdrijven, zoals de diefstal van drie motoren, een scooter, telefoon en pinpassen. Daarmee nam hij geld op. Daarnaast vroeg de man namens een andere persoon huurtoeslag aan en wilde hij de Bijenkorf oplichten. Verder liep hij tijdens de jaarwisseling rond met een voorwerp dat op een wapen lijkt.

De man werd vrijgesproken van mensenhandel van vijf vrouwen en oplichting, dwang, afpersing en bedreiging van deze vrouwen. Hij wilde dat zij financiële diensten of criminele activiteiten voor hem zouden verrichten, maar de rechtbank achtte uitbuiting niet bewezen.