Cel en tbs geëist wegens doden baby

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag voor de rechtbank in Utrecht drie jaar cel en tbs met voorwaarden geëist tegen een 27-jarige vrouw uit Druten. Volgens het OM heeft zij in 2012 haar negen maanden oude zoontje gedood.

Destijds kon het opgetreden zuurstofgebrek in de hersenen, dat de oorzaak was van de dood van het jongetje, niet worden verklaard. Onderzoek van de politie liep toen op niets uit. Forensisch onderzoek heeft ook ander letsel aan het licht gebracht dat vermoedelijk het gevolg is geweest van geweld. Vorig jaar biechtte de vrouw op dat zij het kind om het leven heeft gebracht.

De vrouw was onder behandeling wegens psychische problemen toen zij haar bekentenis voor het eerst deed. Zij vertelde dat zij de neus en de mond van de baby had dichtgeknepen. De vader van het kind heeft zich met deze informatie bij de politie gemeld, waarop het onderzoek is heropend. De vrouw heeft ook toen bekend.

Gedragskundigen stelden vast dat een borderlinestoornis en zwakbegaafdheid een rol hebben gespeeld bij de daad van de vrouw. Zij achten haar daardoor verminderd toerekeningsvatbaar en hebben een langdurige behandeling geadviseerd.

De rechtbank doet uitspraak op 17 oktober.