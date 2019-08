Cel en tbs geëist voor poging tot gezinsmoord

Een man uit Eindhoven zou acht jaar de gevangenis in moeten en tbs met dwangverpleging moeten krijgen, vindt het Openbaar Ministerie. In november vorig jaar stak de toen 31-jarige man zijn huis in brand, om een einde te maken aan zijn eigen leven en dat van zijn drie kinderen. De poging mislukte, ze werden gered door de brandweer.

De man was verwikkeld in een moeilijke scheiding en vond dat hij de kinderen te weinig zag, zei de officier van justitie. Hij knoeide met een van de rookmelders in het huis en ging die avond speciaal bij zijn kinderen slapen, iets wat hij normaal nooit deed. Volgens het OM bewijst dit dat hij met opzet brand stichtte.

Het OM wil ook dat de man aan elk kind 10.000 euro smartengeld betaalt.