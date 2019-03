Cel- en taakstraffen voor bende ramkrakers

De rechtbank in Roermond heeft vrijdag gevangenisstraffen tot 2,5 jaar waarvan een jaar voorwaardelijk, en taakstraffen tot 480 uur opgelegd aan zeven personen die onder meer ramkraken hadden gepleegd. Eén verdachte hoeft na zijn voorarrest niet terug de cel in en ook geen taakstraf te doen.

De bende pleegde autodiefstallen, ramkraken en inbraken in 2013 en 2014 in Zuid-Limburg en het Duitse grensgebied. De buit bestond voornamelijk uit sigaretten. De nachtelijke inbraken en ramkraken in onder meer supermarkten, tabakswinkels, drogisterijen en tankstations veroorzaakten veel materiële schade en grote maatschappelijke onrust.

Het Openbaar Ministerie (OM) had eerder celstraffen van zestien maanden tot 4,5 jaar geëist tegen zeven verdachten. Tegen de achtste had het OM 240 uur werkstraf geëist. In deze zaak werden eerder al enkele minderjarige verdachten veroordeeld. Ook is een van de helers van de bende in hoger beroep inmiddels veroordeeld tot drie jaar cel.