Cel- en taakstraf voor jonge jihadiste

Een 19-jarige vrouw uit het Limburgse Wanssum is door het hof in Den Bosch veroordeeld tot een gevangenisstraf van 270 dagen, waarvan 228 dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaar. Ook heeft ze een taakstraf van 120 uur gekregen. Volgens het hof heeft zij voorbereidingen getroffen voor deelname aan de terroristische organisatie IS in Syrië.

De opgelegde celstraf is even lang als haar voorarrest. „De vrouw is onlangs bevallen van een dochtertje, daarom hoeft zij niet terug de cel in”, aldus het hof.

Ze werd ook verdacht van plannen om een terroristische aanslag te plegen op een gebouw in Nederland. Daarvan is ze vrijgesproken. De vrouw probeerde vanaf 2016 naar Syrië uit te reizen en daar de strijd van IS te steunen. De AIVD wist haar vertrek te voorkomen.

„Hoewel de vrouw minderjarig was toen zij het strafbare feit beging, vindt het hof dit zo ernstig dat zij niet volgens het jeugdstrafrecht maar volgens het normale strafrecht wordt berecht”, motiveert het hof. De rechtbank in Roermond legde haar vorig jaar negen maanden jeugddetentie op.