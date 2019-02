Cel- en taakstraf voor corruptie rijexamens

Een rijexaminator van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) en drie voormalige rijschoolhouders zijn in hoger beroep veroordeeld voor valsheid in geschrifte en corruptie door omkoping. Volgens het gerechtshof in Den Haag hebben de rijschoolhouders de examinator fors betaald voor het laten slagen van hun leerlingen voor het rijexamen. Dat gebeurde ruim 3,5 jaar, tussen 2011 en 2014.

De hoogste straf was voor de rijexaminator, omdat hij ook werd gestraft voor oplichting. Hij kreeg een celstraf van dertien maanden, waarvan acht voorwaardelijk, opgelegd. Ook mag hij vijf jaar lang zijn functie niet uitoefenen en moet hij een deel van de onderzoekskosten van het CBR terugbetalen. Het hof noemt de feiten schokkend en ernstig.

De drie rijschoolhouders kregen voor omkoping van een ambtenaar een werkstraf van 180 tot 210 uur opgelegd. Volgens het hof is door de onterechte toekenning van de rijbewijzen de verkeersveiligheid op het spel gezet en het vertrouwen in het openbaar bestuur en de rijschoolbranche geschaad.

De straffen zijn iets lager dan het Openbaar Ministerie (OM) wilde, omdat het hof vond dat het proces wel heel lang heeft geduurd.