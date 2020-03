Cel- en taakstraf voor brandstichting kippenschuren

Een 27-jarige man uit Hoogezand is door de rechtbank veroordeeld tot een celstraf van 360 dagen en een taakstraf van 240 uur voor brandstichting. Twee kippenschuren in Kiel-Windeweer gingen daardoor verloren en circa 100.000 kuikens kwamen om.

Van de celstraf zijn 208 dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar. De man moet zich laten behandelen. Hij is verstandelijk beperkt en heeft volgens deskundigen diverse ontwikkelingsstoornissen. Het Openbaar Ministerie had een celstraf van 24 maanden geëist, waarvan acht maanden voorwaardelijk.

De man stak in de nacht van 7 juli 2019 op het terrein van een vleeskippenbedrijf een bedrijfsauto in brand. De brand sloeg over naar de schuren, waar het voertuig vlakbij stond geparkeerd. De schade liep in de miljoenen.