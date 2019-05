Cel en rijverbod na aanrijden politieagent

Een 23-jarige man uit Harderwijk moet drie maanden de cel in en mag daarna een jaar lang niet autorijden, omdat hij een politieagent aanreed. De rechtbank in Zutphen veroordeelde hem voor poging tot zware mishandeling. De agent raakte lichtgewond aan zijn knie, maar dat het letsel beperkt bleef, is niet te danken aan de verdachte, vindt de rechtbank. Pas toen de agent en een collega waarschuwingsschoten losten, stopte de man zijn auto.

Het gebeurde op 23 augustus 2017 in Harderwijk, toen de agent de man wilde aanhouden, omdat hij vermoedde dat die met een drugsdeal bezig was. De Harderwijker reed vervolgens met zijn auto hard achteruit en raakte de agent, die op een snorfiets zat. De rechtbank oordeelt dat de verdachte hem zwaar lichamelijk letsel had willen toebrengen.

De aanklager had een werkstraf geëist, maar de rechtbank vindt dit geen recht doen aan de ernst van het gepleegde feit.

De man was al eerder veroordeeld voor gevaarlijk rijgedrag. Omdat hij tijdens een proeftijd van drie jaar opnieuw de fout in is gegaan, komt een oude ontzegging van de rijbevoegdheid van zes maanden er nog bovenop.