Cel en boete voor handel in koraal en bedreigde diersoorten

Een 57-jarige man uit Berghem is dinsdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden, waarvan zes voorwaardelijk, voor onder meer de handel in een groot aantal beschermde uitheemse dieren- en plantensoorten. De twee vennootschappen waarin hij zijn groothandel drijft moeten geldboetes betalen van in totaal 40.000 euro, ook heeft de rechtbank in Den Bosch deze een jaar voorwaardelijk stilgelegd.

De Brabander importeerde via zijn groothandel in Berghem van januari 2014 tot en met oktober 2016 grote hoeveelheden koraal van verschillende leveranciers in Indonesië, de Filipijnen en China. Ook handelde hij in delen van ernstig bedreigde zaagvissen en krokodillen en de schedels en wervels van verschillende beschermde uitheemse dieren. Hij beschikte hiervoor niet over de juiste vergunningen of certificaten.

In totaal is er 1.600 kilo koraal bij de man aangetroffen. Dat komt neer op 154 m2 koraal dat is weggenomen.

De rechtbank had eigenlijk een gevangenisstraf van veertien maanden, waarvan de helft voorwaardelijk, willen opleggen. „De rechtbank houdt er echter rekening mee dat het te lang duurde voor de officier van justitie de zaak voor de strafrechter bracht.” De straf komt daarom iets lager uit.