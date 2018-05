Cel en behandeling geëist voor hacken BN’ers

De officier van justitie in Amsterdam heeft woensdag tegen de 35-jarige Mathieu M. een celstraf van twintig maanden geëist, waarvan tien maanden voorwaardelijk, wegens het hacken van onder meer Facebook- en e-mailaccounts van een aantal bekende Nederlanders. Ook wil de officier dat M. direct na het uitzitten van zijn celstraf een klinische gedragsbehandeling ondergaat. Ook moet hij acht maanden cel uitzitten die hem in een eerdere, vergelijkbare zaak voorwaardelijk zijn opgelegd.

M., afkomstig uit Houten, is volgens justitie tijdens zijn proeftijd van de vorige zaak opnieuw in de fout gegaan. M. heeft het gros van de beschuldigingen bekend. Via digitale trucs wist hij onder meer binnen te dringen in het Facebookaccount van tv-persoonlijkheid Sophie Hilbrand. Tijdens chats met contacten van Hilbrand deed hij zich als Hilbrand voor.