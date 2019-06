CdK Paas: „Hoe sneller minder gas, hoe beter”

De Groningse commissaris van de Koning, René Paas, is blij dat minister Eric Wiebes van Economische Zaken onderzoek doet naar een pakket van maatregelen om de gaswinning volgend jaar opnieuw fors te verlagen. Hij doet dat in de richting van het volgens het Staatstoezicht op de Mijnen (SoDM) veilige niveau van 12 miljard kuub. “Dat zou een grote stap in de goede richting zijn”, zegt Paas. “Hoe sneller de gaskraan dichtgaat, hoe beter dat is voor Groningen.”

Paas werd maandagmiddag zelf door de minister geïnformeerd over de plannen, waarbij er een kansrijk scenario ligt om de gaswinning in het nieuwe gasjaar te verlagen van 16 naar 12,8 miljard kuub aardgas. “Minister Wiebes laat zien dat hij bereid is om grote stappen te zetten in het verlagen van de gaswinning, maar het veilige niveau van 12 miljard kuub is dan nog niet bereikt”, zegt Paas. “Daar komt de leveringszekerheid weer in beeld, maar het systeem mag niet zijn dat de minister een afweging maakt op basis van alleen die leveringszekerheid. Je moet de hoogte van de gaswinning en de leveringszekerheid afwegen tegen de veiligheid van de Groningers.”

Toch spreekt Paas wel van een grote belofte. “Deze verlaging van meer dan 3 miljard kuub is fors meer dan het aanvankelijke plan voor het komende gasjaar en dat is pure winst. Ze waren al aan het afbouwen naar nul, maar na de recente beving in Westerwijtwerd en de onrust die daardoor in Groningen ontstond, is men gaan inzien dat het sneller moet."

Paas gelooft dan ook dat de gaskraan, zoals door Wiebes beloofd, uiteindelijk helemaal dichtgaat. “Het was de minister die besloot om de gaskraan helemaal dicht te draaien. Wij als regio wilden een veilig niveau en we hebben nooit een getal genoemd. Dat de minister de gaswinning stop wil zetten was dan ook een grote verrassing en opluchting. Nu moet de minister doen wat hij zegt en alles wijst er nu ook op dat hij z’n beloftes waarmaakt.”

Minister Wiebes heeft Paas beloofd dat hij eerst onderzoek laat doen naar de eventuele risico’s van het verlagen van de gaswinning naar 12 miljard kuub en dat hij na de zomer een besluit neemt.