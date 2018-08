CDA wil straatdealers met de fiscus aanpakken

De Belastingdienst moet worden ingezet om de criminele winsten van straatdealers in Amsterdam af te pakken. Dat wil het CDA in Amsterdam en in de Tweede Kamer.

In Amsterdam lopen volgens nieuwe cijfers van de politie zo’n 1600 straatdealers rond. Die zorgen voor veel overlast. Als ze gepakt worden, krijgen ze meestal een boete en een gebiedsverbod, maar dat schrikt ze niet af. „De straffen zijn te laag”, zei fractievoorzitter Diederik Boomsma van het CDA in Amsterdam woensdag in het NPO-radioprogramma 1 op 1. „Dealers zien de boete als bedrijfsrisico. Als ze lachen om die boete, moeten we wat anders bedenken.”

Boomsma wil daarom, samen met Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt, de fiscus inzetten. Dat gebeurt nu al bij henneptelers. Of het effectief is, weet Boomsma niet.

Advocaat Peter Plasman, die geregeld drugsdealers bijstaat, noemt het CDA-plan „belachelijk” en „fout”. Hij vindt het inzetten van de Belastingdienst „een prima definitie van het misbruiken van bevoegdheden”. Ook denkt Plasman niet dat een naheffing van de fiscus afschrikwekkend werkt.

Volgens hem is het, in tegenstelling tot bij henneptelers, lastig te bewijzen hoeveel een straatdealer heeft verdiend. „Straatdealers zijn vaak loopjongens die hun geld meteen afgeven aan mensen die achter de handel zitten. De enige manier om te bewijzen hoeveel zo iemand verdient is om hem intensief te volgen, dan heb je er één. Dat is niet realistisch.”

Ondanks alle kritiek wil CDA’er Boomsma dat er goed naar zijn plan wordt gekeken. „Het is ook geen oplossing om maar bij de pakken neer te zitten.”