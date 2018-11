CDA wil raadsman en meldpunt klimaatbeleid

De overheid moet een „nationale raadsman” aanstellen die zich gaat bezighouden met kwesties rond duurzame energie en energiebesparing. Daarvoor pleit het CDA in de Tweede Kamer. De raadsman zou het aanspreekpunt moeten worden voor burgers en bedrijven die vragen of klachten hebben over klimaatbeleid en regelgeving die daarmee samenhangt.

Wat het CDA betreft moet er ook een „klimaatmeldpunt” komen waar mensen terechtkunnen „als zij tegen een muur aan regels en maatregelen lopen die hun in de weg zitten”, zegt Kamerlid Agnes Mulder.

„We zien dat bij duurzame energieprojecten mensen worden geconfronteerd met projecten die een grote impact hebben op hun leefomgeving. Zij hebben het gevoel dat zij alleen staan ten opzichte van de overheid. En hebben geen idee waar ze aan de bel kunnen trekken”, stelt het CDA.