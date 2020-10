CDA wil meer huizen, nieuw kiesstelsel en belastingombudsman

Een miljoen nieuwe, duurzame huizen in de komende tien jaar, een nieuw regionaal kiesstelsel en een onafhankelijke belastingombudsman. Het zijn enkele van de voorstellen waarmee het CDA de campagne ingaat voor de verkiezingen van volgend jaar.

„Niet eerder kreeg één generatie zoveel urgente keuzes voorgelegd als de generaties van nu”, schrijft lijsttrekker Hugo de Jonge in het voorwoord van het verkiezingsprogramma dat vrijdag werd gepresenteerd.

Van de nieuwe huizen die de partij de komende tien jaar gebouwd wil zien, moet een kwart voor starters en jongeren bestemd zijn. Ook moet wat het CDA betreft de minister van Volkshuisvesting terugkeren in een volgend kabinet. Die moet afspraken maken met regio’s over wat en hoeveel gebouwd wordt, locaties aanwijzen en vastgelopen projecten uit het slop trekken.

Aan de huurkant van de markt wil de partij af van de zogenoemde verhuurdersheffing voor woningcorporaties. In ruil daarvoor moeten dan wel „stevige afspraken” met de corporaties worden gemaakt over nieuwbouw.

In het programma is ook de invloed terug te zien van Pieter Omtzigt, de ‘running mate’ van De Jonge die de strijd om het lijsttrekkerschap nipt verloor. Zo wil de partij een onafhankelijke belastingombudsman aanstellen om burgers te helpen die in de problemen komen met de Belastingdienst.

De Belastingdienst zou verplicht zijn mee te werken aan onderzoek van deze persoon. Omtzigt beet zich de afgelopen jaren vast in de affaire rond de kinderopvangtoeslag, waarbij honderden ouders werden gedupeerd door de Belastingdienst. De kinderopvang zou voortaan direct door de overheid moeten worden gefinancierd, in plaats van via de ouders te lopen.

Ten aanzien van Europa is het programma behoudend. Zo staat te lezen dat „Nederland een zelfstandige afweging kan maken of we aan nieuwe financiële initiatieven” in Europa meedoen. Ook is het programma kritisch over de Europese Centrale Bank. Die heeft „een te grote rol, die de financiële stabiliteit kan bedreigen”. Een punt van kritiek dat Omtzigt al vaker heeft geuit.

Een verstrekkend voorstel in het programma is een nieuw kiesstelsel: het CDA wil dat een deel van de Kamerleden voortaan regionaal worden gekozen in plaats van op landelijk niveau. Dit zou de „band met de kiezers versterken en een goede vertegenwoordiging uit alle hoeken van het land waarborgen”, denkt de partij.

Volgens De Jonge bleef in de coronacrisis „een waarde recht overeind: het besef dat we elkaar altijd nodig hebben. Dat besef is de rode draad in dit programma. Het is ons antwoord op het groeiende onbehagen dat al voor corona zichtbaar was in de samenleving. Het onbehagen over het liberale recept van ieder voor zich.”