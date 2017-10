Het gemeentebestuur van Dronten is uit elkaar gevallen. De CDA-wethouders Vis en Verlaan zijn opgestapt, zo meldde de CDA-fractie woensdagmorgen. Vis lag al enige tijd onder vuur wegens het verkeerd informeren van de raad over de vraag of Dronten tijdelijk personeel inhuurt.

Het CDA is met 8 van de 27 raadszetels de grootste partij in Dronten. De wethouders van coalitiepartners VVD (4) en Leefbaar Dronten (3) blijven vooralsnog aan.