Het CDA in Staphorst heeft het vertrouwen in de coalitie opgezegd. SGP en ChristenUnie, die beide wel een meerderheid in de raad behouden, moeten nu gezamenlijk verder. Dat meldt de Stentor.

De CDA-fractie meldt dat „de onderlinge samenwerking anders is gelopen dan wat ervan verwacht en gehoopt werd.” De vertrouwensbreuk betekent ook dat wethouder Bert Krale zijn functie neerlegt.

Ondanks het verlies van vier raadszetels behouden SGP en ChristenUnie nog altijd 10 van de 17 zetels.