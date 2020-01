CDA steunt landelijk verbod op knalvuurwerk

Coalitiepartij CDA zal een landelijk verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen toch steunen, mits er ook wordt gekeken naar betere handhaving. Als zo’n verbod wordt voorgesteld „zullen wij daar niet tegen zijn”, zegt CDA-Kamerlid Chris van Dam.

De christendemocraat hoopt wel dat er meer maatregelen worden genomen dan alleen een verbod. Anders „verandert er geen klap in die jaarwisseling”. Van Dam wil dat raddraaiers harder worden aangepakt in de toekomst. „Die pure hufterigheid, de anarchie in de nacht en de ontreddering van heel veel mensen die denken dat alles kan is het diepere probleem.”

Het kabinet kondigde vorige week al aan het toegestane aanbod consumentenvuurwerk flink in te willen perken. In de Tweede Kamer is hier brede steun voor.