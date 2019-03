CDA stelt partij Orbán in EVP ter discussie

Het CDA steunt het voornemen binnen de Europese Volkspartij (EVP) in het Europarlement om de positie de Hongaarse partij Fidesz van premier Viktor Orbán ter discussie te stellen. Dat heeft partijvoorzitter Rutger Ploum van het CDA aan EVP-voorzitter Joseph Daul laten weten.

Binnen het EVP is veel onvrede over het optreden van Orbán partij. „Het CDA deelt de zorgen in de partij over ontwikkelingen in Hongarije met betrekking tot de vrijheid van onderwijs, de rechtsstaat en de wijze van campagne voeren”, laat de partij weten.

De Belgische en Luxemburgse christendemocraten hebben EVP-voorzitter Daul donderdag in een brief gevraagd om Orbán en Fidesz uit de overkoepelende partij te zetten. Het CDA heeft die brief niet ondertekend, maar wil met de discussie bereiken dat de waarden van het EVP door alle partijen worden gehonoreerd. „Door de recente ontwikkelingen moeten we vaststellen dat informele gesprekken met Fidesz niet meer het gewenste effect hebben”, aldus Ploum.