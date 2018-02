CDA stelt Kamervragen over handel in besmette lichaamsdelen

Het CDA maakt zich zorgen over een lucratieve handel in lichamen die via Nederland loopt. Dat meldde De Telegraaf maandag.

De levenloze lichamen zijn afkomstig uit Amerika. Als een lichaam daar wordt gedoneerd aan de wetenschap komt het terecht bij gespecialiseerde bedrijven en kan het lichaam over de hele wereld belanden.

Internationaal persbureau Reuters deed onderzoek naar dit soort bedrijven. Zo werd onder meer onthuld dat de FBI een inval deed bij het bedrijf MedCure. Die onderneming is, volgens de site, ook actief in Amsterdam.

Het CDA stelt Kamervragen over deze kwestie omdat er besmette lichaamsdelen bij de transporten kunnen zitten die een gevaar voor de gezondheid vormen. De controle op deze handel zou tekortschieten. „Op welke wijze controleert de Nederlandse douane of de lichaamsdelen met bijvoorbeeld hiv, hepatitis, mrsa of bepaalde bacteriën besmet zijn?” vraagt Kamerlid Bruins Slot zich af.