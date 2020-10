CDA Staphorst protesteert tegen grote kerkdiensten

Het CDA in Staphorst heeft verontrust gereageerd op de drie grote kerkdiensten die zondag in de Hersteld Hervormde Kerk in het diepgelovige dorp worden gehouden. In de grote kerk worden drie diensten met steeds zeshonderd mensen gehouden. Die hoeven geen mondkapje te dragen en er wordt wel gezongen. In de kerk passen 3000 gelovigen, maar door de geloofsgemeente in drie diensten te verdelen denkt de kerk voldoende afstand te kunnen garanderen.

Hoewel bijeenkomsten met meer dan dertig mensen volgens de aangescherpte richtlijnen niet mogen, geldt een uitzondering voor religieuze bijeenkomsten. „Geloofsbijeenkomsten met zeshonderd personen kunnen grondwettelijk niet verboden worden. Maar kerken hebben wel een verantwoordelijkheid en moeten de grens van wat mag niet opzoeken”, schrijft de plaatselijke CDA-fractie in een verklaring. „Kerken hebben een voorbeeldfunctie en verantwoordelijkheid naar de hele gemeenschap.”

Ook de fractie van Gemeentebelangen in het dorp noemt de kerkdiensten „onverstandig en onverantwoord”. „Er wordt opgeroepen om tijdens de dienst geen mondkapje te dragen terwijl er door de regering toch uitdrukkelijk is gevraagd om in openbare gebouwen juist wel een mondkapje te gebruiken.”

Volgens een woordvoerder van de kerk gebeurt er tijdens de diensten niets dat verboden is en wordt het kerkgebouw heel goed geventileerd. Dat er wel wordt gezongen komt omdat dat een wezenlijk onderdeel van de dienst in de Hersteld Hervormde Kerk is, zegt hij tegen RTV Oost. De kerk is de grootste van de hervormde afsplitsing in Nederland.