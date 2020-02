CDA: rijbewijsregeling ouderen ook voor Duitsland en België

Een coulanceregeling voor ouderen die door de problemen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) zonder rijbewijs zitten, moet ook gaan gelden voor België en Duitsland. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) moet daar afspraken over maken met haar ambtgenoten in die landen, vindt het CDA.

Het CBR kampt met grote achterstanden bij de beoordeling van mensen die wegens leeftijd of ziekte periodiek een medische herkeuring moeten ondergaan. Sinds december is een coulanceregeling van kracht voor ouderen die er zelf op tijd bij zijn, maar door alle problemen niet tijdig geholpen kunnen worden. Hun rijbewijs wordt automatisch met een jaar verlengd.

Die verlenging geldt alleen niet in het buitenland en dat is erg lastig voor mensen die bijvoorbeeld in een grensregio wonen. „Zij hebben vaak familie en sociale contacten net over de grens”, zegt CDA-Kamerlid Wytske Postma. Deze mensen zijn volgens haar „extra de dupe”. De coulanceregeling moet een oplossing zijn voor iedereen, maar is dat nu nog niet, aldus Postma.

Van Nieuwenhuizen liet eerder weten dat zij geen mogelijkheden ziet om de tijdelijke verlenging ook over de grens te laten gelden, maar daarmee neemt Postma geen genoegen. De minister moet met de buurlanden om tafel, vindt zij. Mocht het langs die route niet lukken, dan oppert het CDA om voor de meest gedupeerde mensen een uitzondering te maken, zodat zij voorrang krijgen bij de aanvraag van een nieuw rijbewijs.