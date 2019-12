CDA Noord-Brabant uit coalitie Provinciale Staten

Het CDA heeft de coalitie in de Provinciale Staten van Noord-Brabant verlaten tijdens het debat over het stikstofbeleid. Tijdens de stemming over een deadline voor de boeren om aan de stikstofnormen te voldoen, stapte de partij op.

Het CDA reageert kort na het besluit op Twitter. „In deze coalitie kon het CDA onvoldoende voor de Brabantse boeren betekenen. We hebben het debat na debat, voorstel na voorstel, geprobeerd, maar kregen helaas geen ruimte.”

CDA-Statenlid Marcel Deryckere verweet de andere partijen in de coalitie in een tweet een gebrek aan bereidheid om belangrijke veranderingen in het stikstofbeleid en het veehouderijbeleid door te voeren.

De coalitie, die nu nog bestaat uit VVD, PvdA, D66 en GroenLinks, heeft geen meerderheid in de Provinciale Staten. De afgelopen tijd kreeg de coalitie veel kritiek vanuit de agrarische sector, omdat veehouders uiterlijk 1 april 2020 nieuwe vergunningen moeten hebben aangevraagd voor milieuvriendelijkere stalsystemen. Boeren willen langer de tijd. Ook het CDA wil hen meer tijd gunnen.

De onenigheid in de coalitie over het landbouwbeleid was in november al aanleiding voor twee CDA-gedeputeerden om hun ontslag in te dienen. Renze Bergsma en Marianne van der Sloot lieten toen weten niet meer „geloofwaardig” te kunnen functioneren.