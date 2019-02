CDA-jongeren: zomer- en wintertijd behouden

Als het aan de jongeren van het CDA ligt, wordt de huidige zomer- en wintertijd behouden. Daarmee verzet het CDJA zich tegen een voorstel van de Europese Commissie om een einde te maken aan het verplichte schakelen tussen zomer- en wintertijd.

Met het standpunt gaan de jongeren ook in tegen de partijlijn. In het Europees Parlement maakt het CDA zich al jaren juist hard voor het afschaffen van het jaarlijks verzetten van de klok. Volgens EU-parlementariër Annie Schreijer-Pierik raken mens, dier en natuur erdoor uit balans, zei zij eerder.

Maar volgens de CDA-jongeren kleven er juist veel nadelen aan het afschaffen. „Zo zorgt het uitsluitend kiezen voor de wintertijd voor een enorme stijging van het energieverbruik, en het kiezen van de zomertijd maakt dat het in de winter pas rond 10 uur licht wordt”, aldus voorzitter van het CDJA, Lotte Schipper. Volgens haar heeft dat een negatief effect op de (geestelijke) gezondheid. Ook brengt ze in dat nog nauwelijks geregeld is dat landen hun tijd op elkaar gaan afstemmen.

De jongeren dienen hun standpunt op 9 februari in als amendement op een partijcongres van het CDA.