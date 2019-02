CDA’ers: Klimaatakkoord mist gezond verstand

Het voorlopige Klimaatakkoord schiet tekort. „Om Parijs te halen is meer realisme en gezond verstand nodig in de uitvoering”, schrijven de twaalf lijsttrekkers van het CDA bij de Provinciale Statenverkiezingen in een opiniestuk in De Telegraaf. Daarin pleiten ze voor vier voorwaarden om de klimaatopgave tot een succes te maken.

„Een succesvolle klimaataanpak vraagt allereerst om draagvlak in plaats van doordrukken”, stellen de CDA’ers die vinden dat het debat is gekaapt door „felle voor- en tegenstanders, door drammers en sceptici”. Ook „moeten we zorgen dat de veranderingen voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn”.

De provinciale politici willen daarnaast de tijd om tot de klimaatdoelen te komen nuttig gebruiken. „Door nu te doen wat kan en nodig is en andere maatregelen uit te smeren over de komende decennia.” En Nederland moet niet vooruitlopen op de ambities van de rest van Europa, omdat anders de concurrentiepositie van mkb’ers en grote bedrijven verslechtert.