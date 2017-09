CDA’er Kees van Rooij is woensdagavond voorgedragen als de nieuwe burgemeester van de Brabantse fusiegemeente Meierijstad. Van Rooij (57) is nu nog burgemeester in de Limburgse gemeente Horst aan de Maas. De gemeenteraad selecteerde hem uit in totaal 25 sollicitanten.

Meierijstad is op 1 januari ontstaan door een fusie van Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode.

Van Rooij begint waarschijnlijk in december aan zijn nieuwe baan.