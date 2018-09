CDA’er: Andere invulling voor ambtsgebed Altena

CDA-kandidaat Arno Bouman wil „een andere invulling” van het ambtsgebed in de raad van de nieuwe gemeente Altena, zo schrijft hij op zijn blog.

„Ik vind het best raar dat bij een gemeenteraadsvergadering wordt geopend en gesloten met deze gebeden. Voor de beeldvorming over het scheiden van kerk en staat is het niet juist.”

Per 1 januari fuseren de tamelijk christelijke gemeenten Werkendam en Aalburg met het wat minder door het christendom gestempelde Woudrichem tot de gemeente Altena. CDA-fractievoorzitter Bouman in Aalburg, nummer 3 op de CDA-kandidatenlijst voor de herindelingsverkiezingen op 21 november, blogde eind vorige week naar aanleiding van het bedanken van VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer Klaas Dijkhoff als lid van de Rooms-Katholieke Kerk. „Hoe houden we in Aalburg kerk en staat gescheiden?”

In Woudrichem beginnen de raadsvergaderingen met het uitspreken van een votum gevolgd door een stilte. In Werkendam wordt alleen aan het begin een ambtsgebed uitgesproken en in Aalburg begint en eindigt de raadsvergadering daarmee.

„Hierin wordt hulp gevraagd van God bij het nemen van de besluiten voor de gemeente en haar inwoners. Zelf ben ik belijdend lid van de PKN én gelovig maar toch vind ik dit best raar”, schrijft Bouman. Hij stelt ook dat niet- of andersgelovige raadsleden door het christelijk gebed worden buitengesloten.

Uw ChristenUnie- en SGP-collega’s zeggen in een reactie dat het ambtsgebed juist niets van doen heeft met de scheiding tussen kerk en staat, omdat raadsleden persoonlijk hun afhankelijkheid van God betuigen.

„We moeten geen theoretische discussie over de scheiding van kerk en staat gaan voeren. Ik bepleit een andere invulling van de opening van gemeenteraadsvergaderingen, zoals dat nu in Woudrichem gebeurt. Ik wil ruimte voor mensen die dat in afhankelijk van God willen doen, maar ook voor hen die een andere inspiratiebron hebben.”

Is het niet opmerkelijk dat u als CDA’er het voortouw neemt in deze discussie? Zet u daarmee niet scherp in op afschaffing van het ambtsgebed?

„Nee. Mijn blog is op persoonlijke titel geschreven. De raad zal de discussie over het ambtsgebed komend voorjaar voeren. Mijn mening hierover is nu duidelijk.”

Hoort het geloof wat u betreft achter de voordeur?

„Nee, dat hoeft niet achter de voordeur. Geloof mag best een plaats hebben in het openbare leven.”

Hoort de samenleving ten diepste haar Schepper niet te eren?

„Persoonlijk wil ik dat zo veel mogelijk mensen dat doen. Maar dat kun je niet aan de samenleving opleggen en ook niet opdringen aan mensen die dat niet willen. Iedereen mag daarin zijn eigen keuze maken.”