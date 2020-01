CDA- en VVD-burgemeesters grotere gemeenten willen vuurwerkverbod

Het overgrote deel van de CDA- en VVD-burgemeesters in de honderd grootste gemeenten in Nederland wil een geheel of gedeeltelijk verbod op vuurwerk. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Van de circa 25 burgemeesters waarmee de NOS contact had, waren er maar twee die een vuurwerkverbod niet nodig vonden.

De VVD en het CDA in de Tweede Kamer zijn tegen een verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk. Het CDA wil wel een eind maken aan zware vuurpijlen.

Maar de meeste burgemeesters van deze partijen zijn wel degelijk voor een gedeeltelijk verbod op vuurwerk. "Dat is namelijk waar we knallende koppijn van krijgen. Letterlijk en figuurlijk. Al jarenlang en steeds heftiger", zei burgemeester Schuiling (VVD) van Groningen in zijn nieuwjaarstoespraak.