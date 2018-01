„CDA en VVD boos op ChristenUnie over Lelystad”

De coalitie ruziet over de openingsdatum van Lelystad Airport. Kamerleden bevestigen aan De Telegraaf dat met name CDA en VVD woedend zijn op de ChristenUnie. Die partij had eind december gesuggereerd dat ze het openen van de luchthaven in 2019 wil blokkeren.

De uitspraken van Kamerlid Eppo Bruins van ChristenUnie hebben volgens de krant voor grote beroering gezorgd binnen de coalitie. Ingewijden bevestigen dat de gemoederen vorige week hoog zijn opgelopen, omdat was afgesproken om gezamenlijk eerst het huiswerk van minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) af te wachten.

Minister Van Nieuwenhuizen wil begin volgende maand duidelijkheid geven over de toekomst van Lelystad Airport. Ze komt dan met nieuwe gegevens over geluidshinder. Eerder bleek dat geblunderd was met de cijfers.