CDA en D66: Opheldering over onafhankelijkheid onderzoek MH17

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) moet tekst en uitleg geven over de inmenging van toenmalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Dick Schoof in een onderzoek naar de nasleep van de vliegramp met vlucht MH17.

Dat willen CDA en D66.

De twee reageerden vrijdag op een onthulling van het nieuwsblog GeenStijl, dat na een openbaarmakingsprocedure stukken over de toedracht rond het onderzoek in handen kreeg. Daaruit blijkt dat Schoof, inmiddels baas van inlichtingendienst AIVD, in 2015 heeft geprobeerd de vraagstelling van het onderzoek aan te passen. Ook zou hij kritiek hebben geuit op de samenstelling van de commissie die toezicht moest houden op de uitvoering van het onderzoek.

Een deel van de conclusies van het onderzoek schoot bij Schoof in het verkeerde keelgat. Het betrof de kritiek dat ‘zijn’ NCTV te veel naar binnen was gekeerd en onvoldoende met andere overheidsdiensten samenwerkte. Uit woede over die constatering verbood hij diverse topambtenaren aanwezig te zijn bij een bijeenkomst waarin de onderzoekers een toelichting gaven op hun bevindingen.

CDA-Tweede Kamerlid Van Dam noemt het pijnlijk voor de nabestaanden dat er door de onthulling van GeenStijl nu vraagtekens kunnen rijzen over de betrouwbaarheid van het onderzoek.

Grapperhaus kon vrijdag nog niet reageren omdat hij in het buitenland was voor een Europese vergadering. Minister Dekker, op hetzelfde ministerie verantwoordelijk voor rechtsbescherming, deed vooral zijn best de ophef te nuanceren. „Ik kan me voorstellen dat je bij zo’n onderzoek emotioneler betrokken bent. Dan reageer je iets emotioneler dan je misschien had moeten doen”, zei hij over Schoof. Dekker voegde er wel aan toe dat het beter zou zijn geweest als de toenmalige NCTV-baas op onderdelen „iets meer afstand” zou hebben gehouden.

Van wezenlijk belang is volgens de bewindsman dat de onderzoekers, verbonden aan de Universiteit van Twente, nog altijd achter hun conclusies staan en zeggen dat ze zich niet door Schoofs optreden hebben laten beïnvloeden. In diezelfde geest reageerde ook voorzitter Piet Ploeg van Stichting Vliegramp MH17, de spreekbuis van de nabestaanden, vrijdag op NPO Radio 1. „Als je kijkt naar de inhoud is er vrijwel niets veranderd aan het rapport, behalve dan dat „slecht” is vervangen door „niet goed””, zei hij.

Ploeg benadrukte verder dat over het rapport geen klachten zijn ingediend bij de commissie-Hertogh, die vorig jaar onderzoek deed naar de onafhankelijkheid van onderzoek waar door het justitieministerie om is gevraagd.