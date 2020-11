CDA en CU tegen militaire radar in Herwijnen

Wat coalitiepartijen CDA en ChristenUnie betreft mag de geplande nieuwe militaire radar niet in het Gelderse Herwijnen komen.

Dat schrijft het Algemeen Dagblad. Beide partijen stemden eerder tegen moties met deze strekking. CU-Kamerlid Joël Voordewind zegt tegen het AD dat nog niet voldaan wordt aan voorwaarden die de Kamer via moties aan de plaatsing in Herwijnen stelde. CDA’er Martijn van Helvert stelt dat Defensie aangedragen alternatieve locaties vanwege tijdsdruk niet verder wil onderzoeken, maar dat dit nu wel moet gebeuren.

Inwoners maken zich zorgen over de gezondheidseffecten van straling van de radar. In Herwijnen staat al een KNMI-radar, en de plaats heeft te maken met straling van navigatieradars van schepen.

„Sinds de jaren zeventig is daar al cumulatief langdurige straling. Volgens de Gezondheidsraad heeft die straling de potentie de gezondheid te schaden. Dan moeten we dat daar gewoon niet doen”, aldus Van Helvert in de krant. „In andere gemeenten speelt dat probleem niet.”