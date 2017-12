CDA en CU/SGP Dordrecht kritisch over terugdringen stemlokalen in kerken

Het CDA en de CU/SGP in Dordrecht willen opheldering van het college over zijn voornemen (vrijwel) geen stemlokalen in kerken aan te wijzen.

Het college heeft aangegeven dat het bij het aanwijzen van stembureaus wil streven naar locaties met een „strikt neutrale uitstraling.” Het wil het aantal stembureaus in kerken beperken. Drie kerken met een „neutrale uitstraling” mogen nog wel functioneren als stembureau.

CDA en CU/SGP toonden zich vrijdag „zeer verbaasd” dat het college geen onderbouwing van de voorgenomen maatregel geeft. Daarom stellen beide partijen het college vragen over meldingen door stembureaus van activiteiten bij vorige verkiezingen in Dordrecht die beïnvloedend zouden zijn geweest.

„Door het niet geven van enige onderbouwing en het niet communiceren met kerken vinden beide partijen dat kerken in een negatief daglicht worden gesteld,” zo meldden ze vrijdag.