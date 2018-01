CDA en CU Amsterdam niet bang voor deelname SGP

CDA en CU verwachten niet dat ze in Amsterdam veel stemmen zullen verliezen aan de SGP. Die partij maakte vrijdag bekend de gemeenteraadsverkiezingen in te gaan met de 24-jarige Paula Schot als lijsttrekker.

„Wij varen onze eigen koers”, stelt CU-lijsttrekker Ceder. „We zijn 162 stemmen verwijderd van een zetel in de gemeenteraad. En op basis van de uitslag van de landelijke verkiezingen gaan we die zetel halen. Wij vertrouwen erop dat de mensen die in het verleden op ons gestemd hebben, dat ook nu doen.”

Paula Schot: stemmentrekker voor SGP in hoofdstad

Ook het CDA is niet bang dat de SGP de christen-democraten kiezers gaat kosten. Lijsttrekker Boomsma: „Het is niet zo dat de christelijke partijen allemaal dezelfde vijver met christelijke kiezers vissen. Er zal wat overlap zijn, maar die is niet groot. Het zijn drie heel verschillende partijen, met een verschillende visie op het algemeen belang en een andere achterban.”

Dat de SGP met een vrouwelijke lijsttrekker zou komen, was bij de CU al bekend, stelt Ceder. „We hebben de afgelopen weken gesprekken gevoerd om te kijken of samenwerking mogelijk was, maar we kwamen niet uit de wijze waarop.” Meer details hierover wil hij niet geven, behalve dat de kandidatenlijst „al heel lang rond was.”

Bij een rondgang in de CU klinkt het dat de SGP zich heel laat en pas na aandringen gemeld zou hebben voor gesprekken over samenwerking. Het opnemen van een SGP-kandidaat op de lijst was toen al niet meer mogelijk.

Amsterdamse Debora wezenlijk anders dan die van Vlissingen

Niet gewenst

Ook werden beide partijen het niet eens over de speerpunten voor de verkiezingscampagne. Zo pleit de SGP voor een zondag in de maand waarop de winkels in Amsterdam dicht gaan. De CU ziet hier niets in. „Wij vinden ook dat mkb’ers ontlast moeten worden”, zegt Ceder, „maar ons speerpunt is een sociale stad.” Hiermee doelt hij bijvoorbeeld op goede hulpverlening voor mensen met schulden.

SGP’ers stellen op hun beurt dat de CU de samenwerking toch al niet zag zitten. „De CU hield de boot af”, zegt Willem-Jan Verdoes, bestuurslid van de SGP-Jongeren, op Twitter. „Ik had echt gehoopt op een gezamenlijke lijst, maar de SGP was niet gewenst.”

Daarnaast verwijzen diverse SGP’ers naar een interview met Ceder in het Reformatorisch Dagblad, in december. Hierin antwoordt de lijsttrekker met „nee” op de vraag of de CU toeschietelijker moet zijn richting de SGP.

Op dit moment heeft alleen het CDA één zetel in de Amsterdamse raad. Het aantal stemmers op de CU in de stad groeit stevig. Bij de afgelopen Kamerverkiezingen waren dat er ruim 6800, terwijl er voor een zetel in de Amsterdamse gemeenteraad zo’n 7000 stemmen nodig zijn. De SGP haalde bij dezelfde verkiezingen 687 stemmen.

Sophia Geuze en Sjoerd Mouissie, ND