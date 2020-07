CDA doet lijsttrekkersverkiezing over vanwege onveilig stemsysteem

Het CDA gaat de lijsttrekkersverkiezing overdoen, vanwege een onveiligheid in het stemsysteem. Dat maakte de partij bekend, nadat de NOS achter het veiligheidslek was gekomen. De partij zegt geen aanwijzingen te hebben dat de stemmen gemanipuleerd zijn, maar wil het zekere voor het onzekere nemen.

Een promovendus van de TU Delft ontdekte het probleem. Het probleem was de code die leden krijgen om te stemmen. Door een willekeurige code in te voeren was er een kans van 1 op 250 dat je een correcte code gokte. Door dat te automatiseren, slaagde de promovendus erin drie stemmen uit te brengen.

Het CDA zou eigenlijk donderdag de uitslag bekendmaken van de strijd tussen vicepremier Hugo de Jonge, staatssecretaris Mona Keijzer en Kamerlid Pieter Omtzigt. In plaats daarvan, begint donderdag een nieuwe stemmingsprocedure. Die loopt tot zaterdag 9.00 uur. Om 17.00 uur op zaterdag wordt de uitslag bekendgemaakt. De reeds uitgebrachte stemmen zijn nietig verklaard.

Voor de nieuwe stemronde worden „extra veiligheids- en monitormaatregelen” genomen, zegt de partij. Leden moeten nu bij hun stem ook de cijfers van hun postcode invoeren. Deze combinatie van stemcode en postcode wordt achteraf door een notaris gecontroleerd.

Zo’n controle achteraf zorgt er echter alleen voor dat valselijk uitgebrachte stemmen niet van invloed zullen zijn op de uitslag, doordat de combinatie van stemcode en postcode dan niet klopt en dat wordt opgemerkt. Het voorkomt niet dat niet-leden op eenzelfde manier als de promovendus van de TU Delft stemcodes raden, en meedoen aan de verkiezing.

Of de andere veiligheidsmaatregelen, die verder niet worden toegelicht, dit soort misbruik wel voorkomen, kon een woordvoerder niet zeggen.

„Wij betreuren dit zeer. Zeker in de richting van de drie kandidaten, maar ook voor de campagneteams en alle leden die hun stem hebben uitgebracht. Maar een betrouwbare stemprocedure is voor ons het allerbelangrijkste. We bedanken de hacker dat hij dit onder onze aandacht heeft gebracht”, laat de partij weten.