Ondanks een daling is het CDA woensdag de grootste partij in Overijssel gebleven. Forum voor Democratie wordt vanuit het niets de tweede partij in de oostelijke provincie, net voor de VVD. Dat blijkt uit gegevens van de Verkiezingsdienst van het ANP.

Het CDA ging van 22,3 procent naar 17 procent van de stemmen. Forum voor Democratie kreeg 13,2 procent en VVD 12,8 procent. GroenLinks werd de grootste partij in Zwolle en Deventer en verdubbelde van 4,3 naar 9,4 procent.