CDA: aaneenschakeling van fouten van 10 jaar

CDA-Kamerlid Raymond Knops leest in het OVV-rapport over het dodelijke mortierongeluk in Mali een „aaneenschakeling van fouten” gedurende tien jaar tijd. Hij zei dat de Nederlandse militairen en hun families „erop moeten kunnen vertrouwen dat het gevaar niet van binnenuit komt”.

In het debat met minister Jeanine Hennis (Defensie) zei Knops dat de dood van de twee militairen extra hard aankomt, omdat het gaat om „fouten en nalatigheden die te voorkomen waren”. Hij hekelde dat de medische voorzieningen niet op orde waren, terwijl de Tweede Kamer daar wel steeds een belangrijk punt van had gemaakt.