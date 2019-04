CBS: Steeds meer jongeren met overgewicht

In 2018 had 16 procent van de kinderen en jongeren van 2 tot 25 jaar overgewicht. In 2000 was dat nog 12,5 procent. Dat meldde het CBS woensdag op basis van nieuwe cijfers in de Jeugdmonitor.

Van de jongvolwassenen (18 tot 25 jaar) was bijna een kwart te zwaar. Overgewicht komt het meest voor bij kinderen en jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond (25 procent) en bij 18- tot 25-jarigen (24 procent). Drie op de tien jongvolwassenen met overgewicht gaven in de periode 2016-2018 aan ontevreden te zijn over hun gewicht.