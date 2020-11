CBS: Stad is rijker dan platteland, maar minder schoon en veilig

Stedelingen wonen dichter bij de sportclub en de basisschool en hebben meer te besteden dan plattelandsbewoners. Maar daar staat tegenover dat ze in een minder schone en veilige omgeving wonen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het statistiekbureau heeft voor het eerst de welvaart in alle Nederlandse gemeenten met elkaar vergeleken door verder te kijken dan alleen economische groei. Ze hebben veertig uiteenlopende aspecten van het leven van Nederlanders bestudeerd, van overgewicht tot de contacten met familie en de afstand tot een café.

Daaruit concluderen ze ook dat stedelingen gemiddeld genomen minder gezond zijn dan plattelandsbewoners. Ook is er minder sociale cohesie in de stad. Wel zijn basisscholen en andere voorzieningen er vaak dicht in de buurt. „Leven in een stad is niet per se slechter dan op het platteland”, zeggen de onderzoekers hierover. „Mensen wegen de nadelen op het ene aspect van brede welvaart af tegen de voordelen op een ander aspect.”