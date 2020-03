CBS: productie groene elektriciteit neemt snel toe

Steeds meer elektriciteit wordt opgewekt uit duurzame bronnen. Vorig jaar werd in Nederland bijna een vijfde meer groene elektriciteit opgewekt. Dat kwam vooral doordat er meer energie kwam van zonnepanelen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers.

In 2019 werd 18 procent van de elektriciteit duurzaam opgewekt, terwijl dat een jaar eerder nog 15 procent was. Overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven hebben in het Klimaatakkoord afgesproken dat 70 procent van de elektriciteit in 2030 duurzaam moet zijn.

Ongeveer de helft van de duurzame elektriciteit wordt opgewekt met windmolens. Maar de afgelopen jaren zit amper groei in het opwekken van windenergie. In 2019 kwam de stijging voornamelijk van zonne-energie, met een toename van 40 procent. Er werd ook meer elektriciteit gehaald uit biomassa.