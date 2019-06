CBS: Jonge gezinnen verlaten grote stad

Gezinnen met jonge kinderen vertrokken in 2018 iets minder vaak uit de grote stad dan voorheen. Maar nog steeds zien de vier grote steden jonge stellen met een hoger inkomen en kinderen vaker verhuizen dan kleinere gemeenten.

Amsterdam zag afgelopen jaar ruim 1 op de 10 jonge gezinnen met kinderen jonger dan 4 jaar naar een kleinere gemeente in de regio uitwijken. Dat is bijna 12 procent, meer dan in Rotterdam (8 procent), Utrecht (9 procent) en Den Haag (6 procent), blijkt woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In Amsterdam wonen volgens het CBS verhoudingsgewijs de meeste gezinnen in een huis dat minder kamers telt dan er gezinsleden zijn (25 procent). Nog niet de helft van de gezinnen (46 procent) heeft een tuin. Dat is in Utrecht heel anders. Daar heeft 84 procent van de gezinnen een tuin en woont 10 procent in een huis met meer gezinsleden dan er kamers zijn. Dat er afgelopen jaar iets minder jonge gezinnen uit de grote stad verhuisden, heeft waarschijnlijk te maken met de grote vraag naar betaalbare woningen, aldus het CBS.