CBS: geluk van Nederlanders bereikte vorig jaar een piek

Nederlanders waren vorig jaar het gelukkigst in meer dan twee decennia. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaf ruim 87 procent van de Nederlanders zijn leven als rapportcijfer een 7 of hoger. Dat is het hoogste percentage sinds de start van de metingen eind jaren negentig.

In 2018 vond nog iets minder dan 86 procent van de Nederlanders zijn situatie een 7 of meer waard. De percentages verschillen al jaren niet heel erg veel, erkent CBS-econoom Peter Hein van Mulligen. De laagste score was volgens hem in 2013. Toen ging het om een kleine 84 procent.

Nederland geldt op basis van deze graadmeter al jaren als een van de meest welvarende landen van de Europese Unie. De precieze ranglijst hierover wordt eens in de twee jaar opgesteld. De laatste twee keer eindigde Nederland bovenaan, maar toen waren er geen gegevens beschikbaar van Denemarken dat in eerdere jaren nog de toppositie bekleedde.

De cijfers komen uit een studie van het CBS waarin de welvaart breder wordt getrokken dan alleen economische groei. Het statistiekbureau kijkt bijvoorbeeld ook naar factoren als gezondheid, onderwijsniveau en de kwaliteit van de leefomgeving, en natuurlijk de tevredenheid van mensen zelf.

Volgens Van Mulligen is de brede welvaart in Nederland vorig jaar weer iets verder toegenomen. Dat was voor een groot deel wel te danken aan de economische groei. Daardoor gingen de inkomens omhoog en kon er meer worden geconsumeerd.

Maar de groei van de economie had ook zijn keerzijdes. Daardoor moesten mensen bijvoorbeeld langer in de file staan. Verder bleef de biodiversiteit onder de maat, weet Van Mulligen. Het CBS constateert ook dat de brede welvaart ongelijk verdeeld is. Hoogopgeleiden komen op veel indicatoren bijvoorbeeld bovengemiddeld uit, en laagopgeleiden blijven duidelijk achter.

Ook zijn er verschillen tussen mannen en vrouwen. Op sommige punten scoren de mannen hoger. Zij hebben bijvoorbeeld vaker vertrouwen in andere mensen en vinden hun gezondheid vaak goed. Maar op andere indicatoren doen de vrouwen het beter: zij hebben vaker tijd voor vrijwilligerswerk, hebben meer contact met familie en hebben minder vaak last van overgewicht.

In het rapport staan geen cijfers die iets zeggen over de impact van de coronacrisis. Vrijwel alle cijfers hebben betrekking op 2019. Gezien de recente krimp van de economie houdt Van Mulligen er rekening mee dat de welvaart dit jaar terug zal lopen. Maar hoe alles precies uitpakt is lastig te zeggen. Door de coronacrisis neemt de fijnstof in de lucht ook af, benadrukt hij. En mogelijk vindt er door al het thuiswerken minder criminaliteit plaats, oppert de econoom.