CBS en RIVM maken weer inschatting van verborgen coronasterfte

Onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) publiceren vrijdagmiddag om 12.00 uur opnieuw hoeveel mensen zijn overleden in de afgelopen week. De cijfers brengen beter in beeld hoeveel mensen zijn overleden aan het coronavirus.

Het RIVM weet niet precies hoeveel dodelijke slachtoffers Covid-19 tot nu toe heeft geëist. De mensen die zijn overleden aan dit virus, maar niet zijn getest, belanden namelijk niet in de statistieken. In week 15 bleek dat er ongeveer 2000 mensen meer waren overleden dan gebruikelijk. Bij het RIVM waren 892 mensen bekend die in die week waren overleden aan Covid-19. Onderzoekers vermoedden dat dit verschil grotendeels kon worden verklaard door verborgen coronasterfte. Een week eerder merkten zij een vergelijkbaar verschil op.

Vrijdagmiddag wordt duidelijk of er weer meer mensen zijn overleden dan te verwachten valt uit de cijfers die het RIVM publiceert over coronasterfte. Het RIVM weet tot nu toe van 794 mensen die in week 16 zijn overleden aan het coronavirus. De onderzoekers hebben nog niet alle overlijdensberichten ontvangen en zullen daarom een schatting doen van het totale aantal sterfgevallen in week 16, op basis van ongeveer 80 procent van de gegevens.

Vorige week leek het totale aantal sterfgevallen te stabiliseren. Vrijdagmiddag zal blijken of die stabilisatie doorzet of wordt gevolgd door een daling. De cijfers over coronasterfte van het RIVM laten de afgelopen weken een dalende trend zien.